Der belgische Preminister Bart De Wewer (picture alliance / BELGA / ERIC LALMAND)

Dies meldeten belgische Medien unter Berufung auf Ministerpräsident De Wever. Er hatte dem Fünf-Parteien-Bündnis eine Frist bis Weihnachten für eine Übereinkunft gesetzt. Sie wurde nun in einer mehr als 24-stündigen Verhandlungsrunde erreicht. Größter Streitpunkt waren angestrebte Einsparungen zur Sanierung der Staatsfinanzen. Einzelheiten zu der Haushaltseinigung sind noch nicht bekannt.

In Belgien beginnt heute ein dreitägiger landesweiter Streik. Er richtet sich gegen die Pläne der Regierung für eine Rentenreform. Betroffen sind unter anderem der Luft- und der Öffentliche Personennahverkehr.

