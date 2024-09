Zuwanderung

Heute sollen die Gespräche über die Migrationspolitik weitergehen. Die Bundesregierung hat weitere Kontrollen an den Grenzen angekündigt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Denn dabei handele sich um "eine Ausnahmevorschrift", auf die sich noch kein EU-Staat erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof berufen habe, heißt es laut Regierungskreisen in dem Papier des Ministeriums. Faeser schlägt stattdessen Schnellverfahren an den Grenzen vor, die nach Ansicht der SPD-Politikerin rechtskonform sind.

Äußert eine Person an einer deutschen Grenze ein Asylgesuch, soll die Bundespolizei künftig prüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat für die Durchführung des Verfahrens zuständig ist. Anschließend könne die Bundespolizei beim zuständigen Gericht Haft wegen Fluchtgefahr beantragen. Alternativ ist eine feste Zuweisung und Wohnsitzauflage vorgesehen, wenn Haft nicht in Betracht kommt.

Anschließend leite das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Plänen zufolge ein beschleunigtes Verfahren zur Rückübernahme durch das zuständige Land ein, sofern der betreffende Mitgliedsstaat zustimmt.

Neue Rolle für Bundespolizei

Eine wirkliche Neuerung wäre die geplante größere Rolle für die Bundespolizei. Bislang liegen Abschiebungen in der Verantwortung der Länder, die Bundespolizei unterstützt nur bei der Durchführung. Künftig soll die Bundespolizei am Ende des geplanten beschleunigten Verfahrens die Menschen dann aus Deutschland bringen.

Teil des Plans der Bundesregierung sind auch Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen, wie Faeser sie gestern angeordnet hat. Unmittelbare Zurückweisungen an den Grenzen soll es indes nur dann geben, wenn Personen keinen Asylgesucht stellen oder keine gültigen beziehungsweise gefälschte Dokumente vorlegen.

Union vor Beginn des Treffens skeptisch

Zum Auftakt der zweiten Runde der Migrationsgespräche von Bund, Ländern und CDU/CSU am Mittwoch hatten Unionspolitiker die Erwartungen an das Treffen gedämpft. "So wirklich sind die Voraussetzungen noch nicht gegeben", sagte der Unions-Parlamentsgeschäftsführer Frei kurz vor Gesprächsbeginn. Frei verwies auch auf Vorbehalte der Grünen bezüglich der Zurückweisungen an deutschen Landesgrenzen.

Grünen-Chef Nouripour sieht noch Abstimmungsbedarf auf europäischer Ebene

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Nouripour, geht davon aus, dass bei dem heutigen Treffen nicht alle Fragen geklärt werden können. Die europäische Dimension sei in den Forderungen der Union bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden, sagte Nouripour im Deutschlandfunk . Der Grünen-Politiker sieht noch Abstimmungsbedarf mit den europäischen Partnern und der EU-Kommission.

Scharfe Kritik aus Polen und Österreich

Der polnische Ministerpräsident Tusk nannte die deutschen Pläne für schärfere Grenzkontrollen zur Reduzierung der irregulären Migration inakzeptabel. Er werde schnellstmöglichst mit allen Länder sprechen, die davon betroffen wären.

Der österreichische Innenminister Karner (ÖVP) sagte der Bild-Zeitung, sein Land werde keine Personen entgegennehmen, die aus der Bundesrepublik zurückgewiesen würden. „Da gibt es keinen Spielraum. Das ist geltendes Recht.“

Karner sagte weiter, er habe den Bundespolizeidirektor angewiesen, keine Übernahmen durchzuführen. Sollten Menschen nicht nach Deutschland einreisen dürfen und von Österreich nicht wieder aufgenommen werden, würden sie im Grenzgebiet stranden.

Der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Roßkopf, widersprach dieser Darstellung im Deutschlandfunk . Österreich habe die Pflicht, geflüchtete Menschen zurückzunehmen, wenn diese nicht nach Deutschland einreisen dürften. Roßkopf begrüßte die Pläne zur Zurückweisung von Migranten an den Grenzen als ein "scharfes Schwert", um unerlaubte Migration einzudämmen. Zugleich wies er darauf hin, dass ein lückenloser Grenzschutz durch die Bundespolizei nicht möglich sei. Man sei bereits am Limit des Machbaren.

NGOs warnen vor Aushöhlung des Asylrechts

Amnesty International und weitere Nichtregierungsorganisationen sowie Verbände warnten die Bundesregierung vor Einschränkungen des Asylrechts. In Deutschland und Europa Schutz vor Menschenrechtsverletzungen zu suchen, gehöre nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zur DNA der Demokratie, heißt es in einem gemeinsamen Appell. Das Fehlverhalten Einzelner dürfe niemals dazu führen, dass pauschal Menschen stigmatisiert und als nicht zur Gesellschaft zugehörig markiert würden.

Zu den Unterzeichnern des Appells gehören unter anderem die Diakonie Deutschland, der Paritätische Gesamtverband, der AWO Bundesverband, das Deutsche Kinderhilfswerk sowie die Neue Richtervereinigung.

