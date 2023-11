Monate nach der Wahl

Spaniens Premier Pedro Sanchez kann wohl auch weiterhin regieren (Archivbild). (AFP / BORJA PUIG DE LA BELLACASA)

Die baskische PNV teilte mit, sie werde die Wiederwahl von Ministerpräsident Sanchez unterstützen. Damit hat er eine Mehrheit hinter sich gebracht. In den kommenden Tagen wird mit der Regierungsbildung gerechnet. Am Donnerstag hatte sich Sanchez' sozialistische PSOE auch mit der katalanischen Partei "Junts" geeinigt. Im Gegenzug wurde eine Amnestie für rund 1.400 verurteilte katalanische Separatisten angekündigt.

Nutznießer eines solchen Straferlasses wäre auch der ehemalige Regionalregierungschef in Katalonien, Puigdemont. Er befindet sich in Belgien im Exil. Die Amnestie ist sowohl in der Europäischen Union als auch im Land umstritten. Anfang der Woche zogen rund 4.000 Gegner der Separatisten vor die Parteizentrale der PSOE in Madrid. Es kam zu Tumulten.

