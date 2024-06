Nach Wahl in Südafrika

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa will weiterhin Präsident bleiben. (AFP / RODGER BOSCH)

Nach einem massiven Machtverlust gab der ANC heute Vormittag seine erste Stellungnahme ab. Generalsekretär Mbalula erklärte während einer Pressekonferenz, die Ergebnisse sendeten eine klare Botschaft. Weiter sagte er: "Wir möchten den Menschen in Südafrika versichern, dass wir sie gehört haben. Wir haben ihre Sorgen, ihre Frustrationen und ihre Unzufriedenheit gehört."

Es ist das erste Mal in der demokratischen Geschichte des Landes, dass die Partei des einstigen Anti-Apartheid-Kämpfers Mandela nicht mehr allein regieren wird. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt die bisherige Regierungspartei bei 40,2 Prozent – ein Verlust von rund 17 Prozentpunkten im Vergleich zu den Parlamentswahlen 2019. Die Gründe für die Vertrauenskrise sind unter anderem mehrere Korruptionsskandale in der Partei, eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die schwache Wirtschaft, aber auch eine hohe Kriminalität und ständige Stromausfälle.

ANC: Werden in den kommenden Tagen Koalitionsgespräche führen

Der ANC, der trotz der hohen Wahlverluste die meisten Stimmen erhielt, wolle nun eine stabile und effektive Regierung bilden, um grundlegende wirtschaftliche und soziale Reformen durchzusetzen, so der Generalsekretär. Die Partei werde in den kommenden Tagen Koalitionsgespräche mit den Parteien führen, die eine solche Agenda vorantreiben könnten. Welche Koalitionspartner dafür infrage kämen, sagte Mbalula nicht. ANC-Vizechefin Mokonyane sagte, man habe bereits vor der Wahl mit mehreren Parteien gesprochen. Es gehe um die Stabilität im Land.

Die Zeit ist knapp berechnet: Innerhalb von 14 Tagen nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses, das heute Abend stattfinden soll, müssen die 400 neugewählten Parlamentarier laut Verfassung eine Regierung bilden und einen Präsidenten wählen.

Schwierige Regierungsbildung

Als Koalitionspartner kommt zum einen die wirtschaftsliberale "Demokratische Allianz" (DA) infrage, die den vorläufigen Teilergebnissen zufolge mit 21,8 Prozent die zweitstärkste Partei ist. Ihr folgt der politische Neuling, die erst vor sechs Monaten von Ex-Präsident Zuma gegründete Partei "uMkhonto we Sizwe" (MK), die 14,6 Prozent der Stimmen erhielt.

Die marxistisch geprägte Partei "Economic Freedom Fighters" (EFF), die für entschädigungslose Enteignungen im großen Stil und Verstaatlichungen eintritt und vom ehemaligen Vorsitzenden des ANC-Jugendverbands, Malema, geführt wird, liegt laut den vorläufigen Teilergebnissen bei 9,5 Prozent. Bei allen drei Parteien sind die Schnittmengen zur Regierungspartei gering.

Ramaphosa will weiter Präsident bleiben

Mbalula wies Gerüchte zurück, Präsident Ramaphosa werde aufgrund des schlechten Wahlergebnisses sein Amt niederlegen. Solche Forderungen seien ein "No Go". Präsident Ramaphosa sei der Präsident des ANC und dies werde auch so bleiben.

Ramaphosas Vorgänger Zuma forderte eine Wiederholung der Wahl aufgrund "sehr, sehr ernsthafter" Wahlmanipulation, begründete die Vorwürfe aber nicht. Der 82-Jährige gilt als Populist und Unruhestifter. Nachdem Zuma 2021 eine 15-monatige Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz antreten musste, kam es in Südafrika zu gewaltsamen Protesten, Plünderungen und Zerstörung von Infrastruktur, bei denen mehr als 300 Menschen ums Leben kamen.

ANC-Generalsekretär Mbalula rief die Südafrikaner auf, die Grundregeln demokratischer Wahlen zu respektieren und "den Bemühungen jener Kräfte zu widerstehen, die unsere Wahlprozesse untergraben wollen". Der ANC werde keine Bedrohung der Demokratie dulden. "Wir werden gemeinsam gegen diejenigen vorgehen, die mit Gewalt und Instabilität drohen", so Mbalula.

Südafrikas Bedeutung für Europa

Welche Parteien in den kommenden Tagen die erste Koalitionsregierung in Südafrikas Geschichte bilden werden, ist auch für Deutschland und Europa relevant. Südafrika ist trotz seiner strauchelnden Wirtschaft die stärkste Volkswirtschaft des Kontinents. Es gilt politisch sowie wirtschaftlich als "Tor zu Afrika", als Zugangsland zu einem Kontinent, der aufgrund seiner für die Energiewende benötigten Rohstoffvorkommen international immer wichtiger wird. Südafrika ist zudem das einzige afrikanische Mitglied der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20).

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.