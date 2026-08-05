Türkei
Regierungspartei PKK bringt Amnestie-Gesetz für PKK-Mitglieder ins Parlament ein

In der Türkei hat die Regierungspartei AKP einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der den Weg für einen Frieden mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ebnen soll.

    Teilnehmer einer kurdischen Großdemonstration ziehen mit Fahnen durch die Innenstadt. Die Fahnen zeigen den PKK-Führer Öcalan.
    PKK-Anhänger dürfen in der Türkei unter bestimmten Bedingungen auf eine Amnestie hoffen. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)
    Vorgesehen ist, ehemalige Kämpfer unter bestimmten Bedingungen vor Strafverfolgung zu schützen und Haftstrafen für Verurteilte auszusetzen. Ausgenommen sind Personen, die vor dem 1. Juni 2005 oder wegen Tötungsdelikten im Auftrag der PKK verurteilt wurden. Damit wird die Freilassung des PKK-Chefs Öcalan ausgeschlossen. - Die Abstimmung über das Amnestiegesetz wird voraussichtlich in der nächsten Woche stattfinden.
    Nach einem jahrzehntelangen blutigen Konflikt mit dem türkischen Staat hatte die PKK im Mai 2025 ihre Auflösung angekündigt. Sie ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft. 
    Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.