PKK-Anhänger dürfen in der Türkei unter bestimmten Bedingungen auf eine Amnestie hoffen. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Vorgesehen ist, ehemalige Kämpfer unter bestimmten Bedingungen vor Strafverfolgung zu schützen und Haftstrafen für Verurteilte auszusetzen. Ausgenommen sind Personen, die vor dem 1. Juni 2005 oder wegen Tötungsdelikten im Auftrag der PKK verurteilt wurden. Damit wird die Freilassung des PKK-Chefs Öcalan ausgeschlossen. - Die Abstimmung über das Amnestiegesetz wird voraussichtlich in der nächsten Woche stattfinden.

Nach einem jahrzehntelangen blutigen Konflikt mit dem türkischen Staat hatte die PKK im Mai 2025 ihre Auflösung angekündigt. Sie ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.