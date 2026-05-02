Antrag im Bundestag

Das Foto zeigt den Bau der Stromleitung "NordLink". (picture alliance / Carsten Rehder / dpa)

Das geht aus einem Bundestagsantrag hervor, der dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Fraktionen rufen darin die Bundesregierung auf, den Zustand von Unterseekabeln regelmäßig überprüfen zu lassen. Deutschland müsse besser darin werden, beschädigte Leitungen zu erkennen und zu reparieren. Zudem solle sich in Sicherheitsfragen mehr mit anderen europäischen Ländern ausgetauscht werden. Auch mit Staaten der Asien-Pazifik-Region müsse man sich absprechen. Mittwoch soll der Bundestag über den Antrag abstimmen.

In den vergangenen Monaten waren wiederholt Unterseekabel in der Ostsee beschädigt worden. Die EU macht dafür auch Schiffe der russischen Schattenflotte verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.