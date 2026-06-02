Dänemarks neue Regierung stellt Programm vor. (Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe)

Die Mitte-Links-Koalition werde helfen, das tägliche Leben der Dänen zu verbessern, sagte Frederiksen in Kopenhagen. Ziel sei insbesondere, die steigenden Lebenshaltungskosten im Land zu senken. Man wollen den Dänen, die von steigenden Benzin- und Dieselpreisen hart getroffen worden seien, gezielte Unterstützung bieten. So beabsichtige die Koalition unter anderem, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu halbieren und für Obst und Gemüse vollständig abzuschaffen. Frederiksen ergänzte, ihre Regierung werde an der restriktiven Einwanderungspolitik festhalten. Unter anderem wolle man mehr ausländische Straftäter abschieben.

Die künftige Regierungskoalition in Dänemark besteht aus vier Parteien. Es handelt sich um eine Minderheitsregierung.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.