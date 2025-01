Wahlkampf in Karlsruhe

Das Parteilo der AfD (Archivbild) (dpa / Carsten Koall)

Regierungssprecher Hebestreit verwies zwar darauf, dass sich die Regierung im laufenden Wahlkampf mit Bewertungen zurückhalte. In diesem Fall sehe er aber insoweit davon ab, als so etwas "natürlich gemacklos" sei. Alles weitere müssten nun Sicherheits- oder Strafverfolgungsbehörden übernehmen, betonte Hebestreit.

Der AfD-Kreisverband Karlsruhe hatte Flyer in Briefkästen geworfen. Die Zettel waren optisch wie Flugtickets gestaltet und richteten sich an, so wörtlich, "illegale Einwanderer". Datiert waren die Tickets auf den Tag der Bundestagswahl am 23. Februar. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Volksverhetzung.

