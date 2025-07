Bundesverfassungsgericht

Stefan Kornelius, Sprecher der Bundesregierung (Kay Nietfeld/dpa)

Dazu gehöre auch, dass eine solche "nicht immer öffentlich angebahnt" werde, sagte Regierungssprecher Kornelius in Berlin. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die zuständigen Ebenen wie in diesem Fall die Fraktionen dieser Sache nun annehmen und die Angelegenheit - so wörtlich - etwas entdramatisieren. In diesem Zusammenhang bekräftigte Kornelius Äußerungen von Bundeskanzler Merz, wonach es mit einer Lösung nicht eile.

Hintergrund der Debatte sind inhaltliche Vorbehalte in Teilen der Unionsfraktion gegen die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Brosius-Gersdorf. Am Freitag waren deshalb die Wahlen zweier neuer Richterinnen und eines Richters für Karlsruhe kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags genommen worden.

