Migrationspolitik

Dadurch werde das Problem nicht gelöst, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Büchner in Berlin. Die einzige vernünftige Möglichkeit sei eine dauerhafte Steuerung und Ordnung im europäischen Rahmen. Ähnlich hatte sich zuvor Innenministerin Faeser geäußert.

Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte verlangt, die Zahl der Asylbewerber in Deutschland auf 200.000 pro Jahr zu begrenzen. Es brauche eine Integrationsgrenze als Richtwert, argumentierte der CSU-Vorsitzende. In Bayern findet in drei Wochen die Landtagswahl statt.

Kritik und Unterstützung

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Hartmann, sagte der Zeitung "Welt“, Söders Vorschlag funktioniere rein rechtlich nicht. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Thomae, sprach von einem Versuch, ein politisches Problem mit einer mathematischen Formel zu lösen.

Der ehemalige Bundespräsident Gauck dagegen sprach sich für eine Begrenzung der Zuwanderung in Deutschland aus. Das sei moralisch nicht verwerflich und politisch geboten, sagte Gauck im ZDF. Wenn die Kommunen bei der Unterbringung der Migranten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kämen, bestehe die Gefahr, dass die bisherige Solidarität der Bevölkerung schwinde, erklärte Gauck. Politik müsse das Notwendige ansprechen und dürfe ruhig auch mal ein Dilemma benennen, so Gauck. Über das Thema Migration müsse in der Mitte der Gesellschaft gesprochen werden, nicht nur am rechten Rand, sagt das ehemalige Staatsoberhaupt. So könne das Vertrauen der Menschen in die Politik wieder wachsen.

