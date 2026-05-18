Die Operation habe im nordöstlichen Bundesstaat Borno stattgefunden, teilte das Militär mit. Ziel sei es, terroristische Netzwerke zu zerschlagen und ihnen sichere Rückzugsräume innerhalb Nigerias zu verwehren. Am Wochenende war bei einem gemeinsamen Einsatz der USA und Nigerias der ranghohe IS-Kommandeur al-Minuki getötet worden.
Im vergangenen Jahr hatten beide Länder eine militärische Zusammenarbeit vereinbart. Vorausgegangen war ein diplomatischer Streit, nachdem US-Vertreter der nigerianischen Regierung vorgeworfen hatten, nichts gegen die Verfolgung von Christen zu unternehmen.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.