Die jemenitische Stadt Mokka ist stark umkämpft. Derzeit kontrollieren die Huthi die Region. (dpa / dpa-infografik GmbH)

Dabei seien Fahrzeuge und Waffen zerstört und Huthi-Kämpfer getötet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Saba. Auch weiter südlich habe es Kämpfe gegeben. Die Huthi hatten am Donnerstag die Hafenstadt Mokka eingenommen. Eigenen Angaben zufolge kontrollieren sie nach einer einwöchigen Offensive die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer und die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab. Diese liegt zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer. Beide sind Teil der wichtigen Schifffahrtsroute vom Mittelmeer über den Suezkanal bis in den Indischen Ozean.

Nach Drohnenangriffen schaltete Saudi-Arabien eine Pipeline ab, über die Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert wurde. Die Leitung diente als Alternative zu den Schifftransporten über die blockierte Straße von Hormus.

Die Ölpreise stiegen heute auf dem Weltmarkt wieder auf mehr als 100 Dollar je Barrel.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.