Regierungstruppen in Nigeria gehen gegen die Terrormiliz IS vor (Archivbild). (Adamawa state Government House via AP/dpa)

Zunächst hatten die Streitkräfte von mehr als 20 getöteten IS-Mitgliedern berichtet. Bei dem Einsatz im nordöstlichen Bundesstaat Borno sollten unter anderem IS-Kontrollpunkte und Waffenlager zerstört werden, erklärte die nigerianische Armee. Das für Afrika zuständige Regionalkommando des US-Militärs bestätigte den gemeinsamen Einsatz und teilte mit, es seien weder nigerianische noch amerikanische Soldaten verletzt worden.

Am Wochenende war bei einem weiteren gemeinsamen Einsatz der USA und Nigerias bereits der ranghohe IS-Kommandeur al-Minuki getötet worden.

Im vergangenen Jahr hatten beide Länder eine militärische Zusammenarbeit vereinbart. Zuvor war ein diplomatischer Streit beigelegt worden. US-Vertreter hatten der nigerianischen Regierung vorgeworfen, nichts gegen die Verfolgung von Christen zu unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.