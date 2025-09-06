Der britische Premierminister Starmer (AP / Toby Melville)

Grund dafür ist der Rücktritt seiner Stellvertreterin Rayner. An ihre Stelle als Vize rückt der bisherige Außenminister Lammy, der auch neuer Justizminister wird. Neue Außenministerin wird die bisherige Innenministerin Cooper, wie Starmers Büro weiter mitteilte. Auch weitere Posten wurden neu besetzt.

Rayners Rücktritt erfolgte wegen einer Steueraffäre. Ihr wird vorgeworfen, bei einem Immobiliengeschäft 40.000 Pfund zu wenig an Steuern bezahlt zu haben. Das ist ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex für Kabinettsmitglieder. In ihrem Rücktrittsschreiben erklärte Rayner, sie bedauere zutiefst ihre Entscheidung, keinen auf solche Fragen spezialisierten Steuerberater hinzugezogen zu haben.

