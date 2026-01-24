Iranische Männer vor dem Wandgemälde an der ehemaligen US-Botschaft in der Hauptstadt Teheran, die Freiheitsstatue wird mit abgehacktem Arm gezeigt. (Archivbild) (AFP / Atta Kenare)

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen hochrangigen Regierungsvertreter in Teheran mit den Worten, das Militär sei auf das schlimmste Szenario vorbereitet, weshalb im Iran alles in höchster Alarmbereitschaft ​sei. Sollten die Amerikaner die Souveränität und territoriale Integrität des Irans verletzen, werden man antworten. ​Der Iran stehe ​unter ständiger militärischer Bedrohung durch die USA und habe ‌keine andere Wahl, als zurückzuschlagen.

In den kommenden Tagen ​wird in der Region die Eingreiftruppe eines US-Flugzeugträgers erwartet. Präsident Trump hatte erklärt, die ⁠USA hätten eine Armada auf den Weg geschickt. Er hoffe jedoch, sie nicht einsetzen zu müssen. Trump erneuerte seine Warnung an Teheran, weder Demonstranten hinzurichten noch das Atomprogramm wieder aufzunehmen. Bei den Protesten gegen die Führung im Iran wurden mehrere tausend Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.