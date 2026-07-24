Aktivisten und Mitglieder der Kakerlaken-Partei halten in Neu Delhi Plakate hoch. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Der Aktivist Wangchuk gab an, Regierungsvertreter hätten ihm versichert, es werde keine Verfahren gegen friedliche protestierende Studenten geben. Wangchuk gilt als Symbolfigur der jungen Protestbewegung, er hatte zuvor einen Hungerstreik nach 26 Tagen beendet.

Bei Protesten in der Hauptstadt Neu-Delhi war es zuletzt zu schweren Zusammenstößen zwischen Anhängern und der Polizei gekommen. Die sogenannte Kakerlaken-Volkspartei begann als Satirebewegung im Internet. Ihre Mitglieder üben vor allem Kritik am indischen Bildungssystem.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.