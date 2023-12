Polen

Regierungswechsel in Warschau steht bevor

In Polen will sich Oppositionsführer Tusk heute zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Am Nachmittag wird dazu im Parlament die Vertrauensabstimmung erwartet. Zuvor wird Tusk in einer Rede das Programm seiner pro-europäischen Regierung vorstellen.