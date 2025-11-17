Die Kosten für Pflegeheime sind regional unterschiedlich. (imago / Andreas Franke)

Laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen von fast 11.000 Heimen waren die Plätze in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise günstig. Die durchschnittliche Eigenbeteiligung im Monat habe dort zwischen 2.600 und 2.800 Euro betragen. Am teuersten sei ein Heimplatz in Bremen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland, dort müsse man rund 3.400 Euro bezahlen. Allerdings gebe es auch große regionale Unterschiede: in ländlichen Regionen sei ein Heimplatz teilweise deutlich günstiger als in der Stadt. Neben den Löhnen spielt auch der Mietpreis eine Rolle.

