Studie
Regional große Unterschiede bei Kosten für Pflegeheime

Bei den Kosten für Pflegeheime gibt es einer Studie zufolge in Deutschland große regionale Unterschiede.

    Senioren mit Rollator und eine Pflegekraft sind auf einem Gang in einem Pflegeheim in Brandenburg.
    Die Kosten für Pflegeheime sind regional unterschiedlich. (imago / Andreas Franke)
    Laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen von fast 11.000 Heimen waren die Plätze in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise günstig. Die durchschnittliche Eigenbeteiligung im Monat habe dort zwischen 2.600 und 2.800 Euro betragen. Am teuersten sei ein Heimplatz in Bremen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland, dort müsse man rund 3.400 Euro bezahlen. Allerdings gebe es auch große regionale Unterschiede: in ländlichen Regionen sei ein Heimplatz teilweise deutlich günstiger als in der Stadt. Neben den Löhnen spielt auch der Mietpreis eine Rolle.
    Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.