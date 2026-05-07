Härtetest für Starmer

In Schottland, Wales und weiten Teilen Englands sind Millionen Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale öffneten in der Früh und schließen am Abend. Erste Ergebnisse dürften in der Nacht bekannt gegeben werden. Die Wahlen gelten auch als Stimmungstest für die in Großbritannien regierende Labour-Partei von Premierminister Starmer. Umfragen zufolge drohen ihr Stimmenverluste, ebenso den konservativen Tories. Dagegen machen sich sowohl die Rechtsaußen-Partei Reform UK als auch die Grünen Hoffnung auf Zugewinne.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.