Regisseur Christian Petzold wird Präsident der Viennale. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Er tritt das Amt sofort an, weil der Posten seit dem Tod von Langzeitpräsident Eric Pleskow im Jahr 2019 vakant war. Petzold ist der Viennale schon seit vielen Jahren verbunden, etliche seiner Filme wie "Jerichow" oder zuletzt "Roter Himmel" feierten dort Österreich-Premiere. Das Festival entstand in den 1950er Jahren auf Initiative von Filmjournalisten. Sie wollten den damals in Österreich beliebten Heimatfilm-artigen Komödien und bäuerlichen Schwänken etwas entgegensetzen. Die aktuelle Festival-Direktorin Eva Sangiorgi, deren Vertrag verlängert wurde, setzt auf eine Internationalisierung des Festivals. Außerdem will sie das Kino in Streaming-Zeiten als lebendigen Erlebnisort stärken.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.