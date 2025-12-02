Wie sein Anwalt mitteilte, wird dem 65-Jährigen Propaganda gegen den Iran vorgeworfen. Panahi wurde außerdem mit einem zweijährigen Reiseverbot belegt. Der Anwalt will das Urteil nach eigenen Angaben anfechten.
Panahi saß bereits mehrmals im Iran im Gefängnis. Außerdem stand er jahrelang unter einem Berufsverbot.
Sein Film "Ein einfacher Unfall" gewann beim Festival in Cannes in diesem Jahr die Goldene Palme. Zum ersten Mal seit 15 Jahren konnte er persönlich an dem Festival teilnehmen.
Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.