San Sebastián

Archivbild vom 07.09.2024: Der spanische Regisseur Pedro Almodovar hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter auch den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. (Joel C Ryan / Invision / AP / dpa)

Der Donostia-Preis wird Filmkünstlern verliehen, die außergewöhnliche Beiträge zur Welt des Kinos geleistet haben. Der Spanier Almodóvar hat rund 30 Spielfilme gedreht, darunter "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" von 1998 oder "Alles über meine Mutter" von 1999, für den er seinen ersten Oscar erhielt. Der zweite Oscar folgte 2002 für "Sprich mit ihr". Für seinen neuesten Film "The Room Next Door" erhielt Almodóvar Anfang des Monats den Goldenen Löwen beim Filmfestival in Venedig.

