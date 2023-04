Mitbegründer des Neuen Deutschen Films

Regisseur Peter Lilienthal im Alter von 95 Jahren gestorben

Der Regisseur Peter Lilienthal ist tot. Laut seinem Betreuer starb er heute in einem Pflegeheim in München, in dem er zuletzt lebte. Lilienthal wurde 95 Jahre alt. Bekannt wurde er durch preisgekrönte Filme wie die Trilogie "La Victoria", "Es herrscht Ruhe im Land" und "Der Aufstand".

28.04.2023