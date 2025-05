Regisseur Marcel Ophüls ist im Alter von 97 Jahren gestorben. (Deutschlandradio - Bettina Straub)

Er starb am Samstag im Alter von 97 Jahren in Frankreich, wie seine Familie gegenüber französischen Medien bekannt gab. Der in Frankfurt am Main geborene Ophüls war der Sohn des deutschen Filmemachers Max Ophüls. Die jüdische Familie emigrierte 1933 nach Frankreich und floh während des Zweiten Weltkriegs in die USA.

Nach dem Krieg wurde Marcel Ophüls für seine Dokumantarfilme bekannt. Das Werk "Hotel Terminus" erhielt 1989 einen Oskar. Ophüls' Film "Novembertage" wurde 1991 mit dem Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet.

