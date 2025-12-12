Gesundheitspolitik

Die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflege stoßen auf Kritik. (Getty Images / mixetto)

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe habe völlig lebensfremde Vorschläge in den Raum gestellt, teilte Bpa-Präsident Meurer mit. Zudem verschiebe sie die Lösung massiver Probleme durch Prüfaufträge auf die kommenden Jahre, während Pflegeplätze zu Tausenden verschwänden und betroffene Familien kaum noch einen ambulanten Dienst fänden.

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, meinte, das Papier sei ein Witz. Die Krankenkasse DAK nennt die Ergebnisse "eine bittere Enttäuschung”. Damit verschärfe sich die Pflegekrise weiter, führte der Vorstandsvorsitzende Storm aus. Statt der Blaupause für eine große Pflegereform gebe es nun "ein unverbindliches Sammelsurium aller denkbaren Reformoptionen, ohne einen einzigen konkreten Beschlussvorschlag zur Bewältigung der Finanzkrise”.

Die von der Gesundheitsministerin Warken, CDU, vorgestellten Eckpunkte der Arbeitsgruppe sehen unter anderem vor: mehr Prävention, um den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern, die Beibehaltung der Pflegegrade - aber mit verschärften Voraussetzungen, Digitalisierung und Entbürokratisierung. Ferner sollen Leistungen kritisch überprüft und die begrenzten Mittel zielgerichteter eingesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.