Die Vorhersage:
Nachts vor allem im Norden und Westen sowie in Teilen der Mitte Schauer. Sonst abklingende Niederschläge und Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 16 bis 7 Grad. Am Tag im Osten und Südosten anfangs heiter bis wolkig, später zunehmend regnerisch. Sonst verbreitet aufkommende Gewitter. Temperaturen 16 bis 26 Grad.
Nachts vor allem im Norden und Westen sowie in Teilen der Mitte Schauer. Sonst abklingende Niederschläge und Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 16 bis 7 Grad. Am Tag im Osten und Südosten anfangs heiter bis wolkig, später zunehmend regnerisch. Sonst verbreitet aufkommende Gewitter. Temperaturen 16 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselhaft mit Sonne und Wolken sowie einzelnen Schauern und kurzen Gewittern. 15 bis 21 Grad.
Am Freitag wechselhaft mit Sonne und Wolken sowie einzelnen Schauern und kurzen Gewittern. 15 bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.