Wetter
Regnerisch und aufkommende Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland gelangt in den Einflussbereich eines Sturmtiefs bei Schottland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts vor allem im Norden und Westen sowie in Teilen der Mitte Schauer. Sonst abklingende Niederschläge und Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 16 bis 7 Grad. Am Tag im Osten und Südosten anfangs heiter bis wolkig, später zunehmend regnerisch. Sonst verbreitet aufkommende Gewitter. Temperaturen 16 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag wechselhaft mit Sonne und Wolken sowie einzelnen Schauern und kurzen Gewittern. 15 bis 21 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.