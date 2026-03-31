Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) (Katja Sponholz/dpa)

Es sei keine kluge Idee gewesen, konkrete Zahlen und konkrete Zeiträume in den Raum zu stellen, sagte die saarländische Ministerpräsidentin der Funke-Mediengruppe. Damit habe der Kanzler Erwartungen geweckt, die er womöglich nicht einhalten könne. Merz hatte nach einem Treffen mit dem syrischen Übergangs-Staatschef al-Scharaa im Kanzleramt als Zielmarke genannt, dass in den nächsten drei Jahren 80 Prozent der rund 900.000 Syrer in Deutschland wieder zurückkehren sollten. Dies gehe auf einen Wunsch al-Scharaas zurück.

Die Grünen-Kovorsitzende Brantner kritisierte, auch wegen ungeklärter Sicherheitsfragen sei für viele Syrer eine Rückkehr noch gar keine Option.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.