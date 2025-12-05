Die SPD-Politikerin warf der Union in der FAZ vor, das Regierungshandwerk nicht zu beherrschen. Rehlinger sagte, die Fehler dabei hätten einen - Zitat - "erheblichen Anteil". Der Zuspruch zur Koalition wäre besser, wenn die Regierungstechnik stimmen würde. Rehlinger betonte, die Union halte ihren Laden nicht zusammen. Die Bürger erwarteten, dass die Bundesregierung ihre Arbeit mache und sich nicht in wochenlangen Streitereien ergehe. Dass die Bundesregierung in schwerem Fahrwasser sei, liege aktuell wirklich nicht an der SPD, meinte sie. - Umgekehrt gibt es auch an der SPD Kritik, unter anderem wegen mangelnder Kompromissbereitschaft und zugespitzter Äußerungen.
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.