Die SPD-Politikerin spottete, sie freue sich über den jährlichen medialen Austausch mit Söder über Föderalismus. Aber eigentlich sei das erst kurz vor dem politischen Aschermittwoch erwartet worden.
Auf der CSU-Klausur im Kloster Banz hatte sich Söder für eine Neuordnung der Bundesländer ausgesprochen. Ziel seien weniger und größere Länder. Zudem forderte Söder das Ende für Bonn als zweiten Sitz von Ministerien neben Berlin. Der CSU-Chef wirbt bereits seit Längerem für eine grundlegende Reform des Länderfinanzausgleichs.
