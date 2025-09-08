Vertrauensfrage in Paris

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) (picture alliance / BeckerBredel )

Nötig seien ein Frankreich und ein Deutschland, die sich klar für Europa einsetzten, sagte sie dem Magazin Politico. Sie hoffe daher, dass es auch künftig eine stabile Regierung geben werde. In Paris wird heute die Abwahl der Regierung erwartet. Mehrere Parteien hatten angekündigt, gegen Bayrou zu stimmen. Im Fall einer Niederlage bleibt die Regierung zunächst geschäftsführend im Amt, bis Präsident Macron einen neuen Premierminister ernennt. Bayrou ist bereits der vierte Premier in Frankreich innerhalb von drei Jahren. Hintergrund der Vertrauensabstimmung sind die Auseinandersetzungen um Sparmaßnahmen. Bayrous Minderheitsregierung will unter anderem zwei Feiertage streichen und Sozialleistungen nicht mehr erhöhen.

