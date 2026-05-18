Schwarz-rote Koalition

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (dpa / Lilli Förter)

Diese müsse kommen, sobald dafür im Haushalt Spielräume da seien, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Finanzminister Klingbeil vom Koalitionspartner SPD habe zugesagt, alle Optionen zu prüfen. Das schwarz-rote Regierungsbündnis hatte im Koalitionsvertrag eine Senkung für alle auf das europäische Mindestmaß vereinbart, bislang wurde dies jedoch nicht vollständig umgesetzt. Die Stromsteuer wurde stattdessen lediglich für die Industrie, das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft reduziert – nicht aber für private Haushalte und sämtliche Unternehmen.

Begründet worden war dies mit Haushalts-Engpässen, nachdem sich Union und SPD nicht auf eine Gegenfinanzierung einigen konnten.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.