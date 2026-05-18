Schwarz-rote Koalition

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). (dpa / Lilli Förter)

Diese müsse kommen, sobald dafür im Haushalt Spielräume seien, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Finanzminister Klingbeil vom Koalitionspartner SPD habe zugesagt, alle Optionen zu prüfen.

Das schwarz-rote Regierungsbündnis hatte im Koalitionsvertrag eine Stromsteuer-Senkung für alle auf das europäische Mindestmaß vereinbart, bislang wurde dies jedoch nicht vollständig umgesetzt. Die Steuer wurde stattdessen lediglich für die Industrie, das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft reduziert – nicht aber für private Haushalte und sämtliche Unternehmen. Begründet worden war dies mit Haushalts-Engpässen, nachdem sich Union und SPD nicht auf eine Gegenfinanzierung hatten einigen können.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.