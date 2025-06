Bundeswirtschaftsministerin Reiche im Bundestag (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Reiche sagte bei einer Regierungsbefragung im Bundestag, die Investitionsentscheidung sei mit guter Absicht getroffen worden. Sie habe sich aber als fehlerhaft erwiesen. Nun gehe es darum, Steuergeld zu sichern. Der schwedische Batteriehersteller hatte im März Insolvenz angemeldet. Ungeklärt ist, wie es mit der im Bau befindlichen Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein weitergeht. Der Bund hatte für das Werk 900 Millionen Euro an Subventionen bereitgestellt. Medienberichten zufolge wirft der Bundesrechnungshof Habeck vor, zu leichtfertig Steuergeld an Northvolt vergeben und wirtschaftlichen Risiken unterschätzt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.