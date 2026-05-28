Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wird von Huang Kunming empfangen, dem Parteisekretär der südchinesischen Provinz Guangdong. (picture alliance / Jörn Petring)

In der Provinzhauptstadt Guangzhou lobte die CDU-Politikerin die Entwicklung der Region. Sie wolle zwar das Licht Deutschlands und Berlins nicht "unter den Scheffel stellen", vermute aber, dass sich in dem chinesischen Gebiet in den vergangenen Jahren so viel verändert habe, dass man es kaum wiedererkenne. Demgegenüber würden die Chinesen in Berlin sicher viel wiedererkennen. Dies zeige das explosionsartige Wachstum und die wirtschaftliche Dynamik in Guangzhou.

Reiche sprach sich zudem für enge Beziehungen zwischen Deutschland und China aus. Diese müssten in unruhigen Zeiten gestärkt und gefestigt werden, sagte sie bei einem Teffen mit dem Parteisekretär der Provinz, Kunming.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.