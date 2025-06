Energiepolitik

Abschluss der Klausurtagung des bayerischen Kabinetts mit Bundeswirtschaftsministerin Reiche und Ministerpräsident Söder (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Es solle einen Südbonus geben, sagte die CDU-Politikerin nach ihrer Teilnahme an einer Klausur des bayerischen Kabinetts in Gmund. Zwei Drittel der neuen Kapazitäten sollten dort entstehen. Die Bundesregierung sei wegen der Ausschreibung bereits in intensiven Gesprächen mit der EU-Kommission.

Ziel der neuen Bundesregierung sei es, die hohen Strompreise für Unternehmen zu senken, sagte Reiche. Noch vor der Sommerpause werde das Bundeskabinett die ersten Entlastungen beschließen. Dazu zählten die Senkung der Stromsteuer, die Entlastung von Netzentgelten und die Gasspeicher-Umlage.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.