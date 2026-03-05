Hohe Preise für Kraftstoff

Wirtschaftsministerin Reiche will Spritpreise prüfen lassen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Es müsse untersucht werden, dass eine Situation nicht ausgenutzt werde, erklärte die CDU-Politikerin im Podcast von "Table.Briefings". Darüber sei sie mit dem Bundeskartellamt im intensiven Austausch.

Im ZDF hatte Bundesfinanzminister Klingbeil von der SPD Mineralölkonzernen mit Konsequenzen gedroht, sollten sie versuchen, aus dem Iran-Krieg und der aktuellen Lage Kapital zu schlagen. Die Koalitionsfraktionen im Bundestag haben sich bereits auf die Einsetzung einer Arbeitsgruppe verständigt, die die steigenden Preise für Kraftstoffe und Energie unter die Lupe nehmen soll.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.