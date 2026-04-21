Energiepolitik

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält die Versorgung mit Benzin, Diesel und Kerosin in Deutschland für gesichert. (picture alliance / dts-Agentur)

Engpässe bestünden nicht. Gleichzeitig gelte, dass der Markt angespannt sei. Das zeige sich auch am Preisniveau. Die Ministerin machte deutlich, dass sie ein politisches Eingreifen nur bei Knappheiten in Erwägung ziehe.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hatte gemeinsam mit dem Verkehrsministerium die Luftfahrt- und die Mineralölbranche zu einem virtuellen Treffen eingeladen.

Reiche sagte, die Entwicklung werde engmaschig beobachtet. Bundesverkehrsminister Schnieder erklärte, es sei nötig, etwaige Engpässe bei Treibstoffen frühzeitig zu erkennen, um passgenaue Maßnahmen ergreifen zu können. Der Flugbetrieb müsse stabil laufen.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hatte zuvor auf Entlastungen wegen der hohen Preise gedrungen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.