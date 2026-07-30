Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Man brauche insgesamt eine längere Lebensarbeitszeit, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Die Rentenkommission hatte die Abschaffung der Regelung empfohlen.

Die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Kretschmer, Schulze und Voigt, hatten die Bundesregierung aufgefordert, die Regelung nicht abzuschaffen. In einem gemeinsamen Schreiben, das am Nachmittag in Merseburg offiziell vorgestellt wurde, betonen sie, viele Menschen in Ostdeutschland hätten in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend private Vorsorge betreiben können. Daher sei die gesetzliche Rente oft die einzige Säule der Alterssicherung, bei der jede Veränderung im Osten fast ungebremst wirke.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.