Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, Klimaschutz ohne Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sei politisch und wirtschaftlich nicht tragfähig. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse ökonomisch effizient erfolgen.

Kritiker werfen Reiche vor, mit ihren Plänen den Ausbau der erneuerbaren Energien auszubremsen.

Die Ministerin strebt strebt beispielsweise an, dass der Neubau von Wind- und Solaranlagen an den Netzausbau angepasst wird. So sollen Engpässe im Netz vermieden werden, die dazu führen, dass Anlagen zeitweise abgeschaltet werden müssen - was hohe Kosten verursacht. Hintergrund ist, dass der Bau neuer Stromtrassen deutlich langsamer vorangeht als der Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Organisation Fridays for Future hat für heute bundesweit zu Protesten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.