Mit Heidi Reichinnek und Jan van Aken hat Die Linke vor der Bundestagswahl am 23. Februar noch mal deutlich in den Umfangen zugelegt (Sebastian Christoph Gollnow / dpa )

Ein wichtiger Baustein sei, dass Die Linke ihre Kommunikation verbessert habe , sagte sie in einem FAZ-Podcast unter anderem mit Blick auf ihre gute Resonanz auf Tiktok. Die Basis für den Erfolg sei aber, dass die Leute merkten, Die Linke rede nicht nur. Reichinnek verwies in diesem Zusammenhang auf Angebote wie eine Sozialberatung, einen Miet- oder Heizkostenrechner und anderes.

All das unterscheide ihre Partei von den anderen im Bundestag. Da der parteiinterne Streit beendet sei, der die Mitglieder viele Monate und Jahre beschäftigt habe, könne man diese Angebote inzwischen auch in den Vordergrund stellen. Und das komme bei den Menschen an, betonte Reichinnek.

Die Linke mit wachsender Zustimmung, BSW mit sinkender

Die Linke konnte zuletzt in Umfragen zur Bundestagswahl zulegen. Das BSW der früheren Linken-Fraktionschefin Wagenknecht, die sich von der Linken abgespalten hatte, verlor indes an Zuspruch. Bei der U18-Testwahl, also einer vom Deutschen Bundesjugendring ausgerichteten Aktion für Kinder und Jugendliche, wurde "Die Linke" stärkste Kraft vor der SPD.

Zudem verzeichnet die Partei derzeit einen Mitgliederrekord mit mehr als 81.000 Menschen. Allein seit Jahresbeginn traten nach Parteiangaben fast 24.000 Menschen ein.

Forsa-Chef sieht auch Reichinneks Reden gegen Verschärfung der Migrationspolitik als Erfolgsgrund

Der Gründer und Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Güllner, verwies im Gespräch mit dem EPD auch auf die Auftritte von Reichinnek im Bundestag. Durch sie habe die Partei wieder an Zustimmung gewonnen.

Die Renaissance der Linken habe sich durch das, was im Bundestag passiert sei und wie die Linke sich dazu verhalten hat, verstärkt, sagte er mit Blick auf die umstrittene Abstimmung der Union zusammen mit der AfD zur Verschärfung der Migrationspolitik. Reichinnek hatte dies in einer Bundestagsrede scharf kritisiert. In den Sozialen Medien wurde die Rede geschätzt mehr als 30 Millionen Mal angeklickt.

Parteichefin Schwerdtner: Die Linke hat auf die richtigen Themen gesetzt

Linken-Chefin Schwerdtner meinte jüngst zum Erfolg ihrer Partei, die Spitzenkandidaten Reichinnek und auch van Aken seien sehr glaubwürdig. Die Parteiführung wirke wieder "fröhlich und nach außen gewandt", sagte die Parteichefin den Sendern RTL und ntv.

Außerdem habe Die Linke auf die richtigen Themen gesetzt. Die Parteimitglieder hätten an 400.000 Haustüren geklingelt und die Bürger nach deren Problemen gefragt: "Dann haben sie uns gesagt, die hohen Mieten, die steigenden Preise. Und daran haben wir uns orientiert."

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.