Fraktionschefin Reichinnek sagte in der Generaldebatte im Parlament, es gebe grenzenlose Investitionen in die Rüstung und Steuergeschenke für Großkonzerne. Ganz anders sehe es bei Bildung, Klimaschutz und Gesundheit aus. Mit Blick auf die angekündigten Sozialreformen sagte Reichinnek, was die Koalition als Gerechtigkeit verkaufen wolle, sei nichts anderes als Armenhass. Gelder von unten nach oben zu verteilen sei die falsche Richtung.
Grünen-Fraktionschefin Dröge beklagte, die Bundesregierung nutze das Geld aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz nicht sinnvoll und stopfe damit Haushaltslöcher.
AfD-Chefin Weidel sprach von einem zusammengeschusterten, verantwortungslosen Haushalt, der kein einziges Problem löse.
