Bundestag
Reichinnek kritisiert Haushaltsentwurf für 2025 - "Herbst der sozialen Grausamkeiten"

Die Links-Fraktion im Bundestag hat den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das laufende Jahr in aller Deutlichkeit kritisiert.

    Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, spricht während der Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag.
    Heidi Reichinnek spricht bei der Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag. (Kay Nietfeld/dpa)
    Fraktionschefin Reichinnek sagte in der Generaldebatte im Parlament, es gebe grenzenlose Investitionen in die Rüstung und Steuergeschenke für Großkonzerne. Ganz anders sehe es bei Bildung, Klimaschutz und Gesundheit aus. Mit Blick auf die angekündigten Sozialreformen sagte Reichinnek, was die Koalition als Gerechtigkeit verkaufen wolle, sei nichts anderes als Armenhass. Gelder von unten nach oben zu verteilen sei die falsche Richtung.
    Grünen-Fraktionschefin Dröge beklagte, die Bundesregierung nutze das Geld aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz nicht sinnvoll und stopfe damit Haushaltslöcher.
    AfD-Chefin Weidel sprach von einem zusammengeschusterten, verantwortungslosen Haushalt, der kein einziges Problem löse.
