BR-Recherche

So werbe die Szene auf Telegram-Kanälen unter anderem für Hausgeburten, um diese den Standesämtern nicht melden zu müssen, schreibt der BR . Der Sender hat nach eigenen Angaben elf Landesämter für Verfassungsschutz befragt. In Niedersachsen sind demnach Einzelfälle bekannt, in denen sich Reichsbürger der Ausstellung von Geburtsdokumenten entziehen wollten. In mehreren Bundesländern hätten Mitglieder der Szene versucht, ihre Kinder der Schulpflicht zu entziehen.