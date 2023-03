Reichsbürger-Szene: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Reutlingen wurde ein Polizeibeamter angeschossen. (Julian Rettig / dpa / Julian Rettig)

So viele seien auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Ermittler. Der baden-württembergische Innenminister Strobl sagte in Stuttgart, in dem Haus des Mannes sei ein erschreckendes Waffenarsenal gefunden worden.

Ermittler durchsuchten das Gebäude auch heute. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erklärte, unter anderem würden Spuren gesichert.

Bei der Razzia hatte der Mann die Polizisten mit der Waffe in der Hand erwartet und einem von ihnen in den Arm geschossen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm mehrfachen versuchten Mord vor. Insgesamt waren gestern 20 Objekte in mehreren Bundesländern und der Schweiz durchsucht worden. Fünf Beschuldigten wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.