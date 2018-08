Perspektivwechsel am Mikrophon – anlässlich des 20. Sendungsjubiläums von Campus & Karriere werden in diesem Jahr wichtige Themen quasi zu Moderatorinnen und Moderatoren. Mindestens 1x im Monat schlüpfen VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen der Bildungs- und Arbeitswelt in die Rolle des Radiomachers und schaffen so andere Zugänge und Zusammenhänge zu aktuellen Kernthemen.

Die Internationalisierung an den deutschen Hochschulen geht voran. Inzwischen kommt jeder neunte Studierende aus dem Ausland. Die ausländischen Studierenden machen allerdings nicht nur positive Erfahrungen in Deutschland. Sie berichten von Diskriminierung und Problemen bei der Integration in den hiesigen Arbeitsmarkt. Besonders groß ist die Not vieler bei der Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft, erzählt Maimouna Ouattara, Sprecherin vom Bundesverband ausländischer Studierender. Auf dem meist völlig überlaufenen Wohnungsmarkt in den Unistädten müssen jedes Semester wieder Studierende auf Notschlafstellen ausweichen.

Gesprächsgäste sind:

Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks





Younouss Wadjinny, Gründer der Gauss-Friends in Braunschweig

Als Beitrag:

Schlafen unter der Brücke?

Für ausländische Studierende ist es besonders schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden.