Die Geschäfte laufen nicht mehr so gut wie früher. (Archivbild)

Der Konzern habe die Entscheidung nicht aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, sondern aus reiner Profitgier getroffen, hieß es in einer Mitteilung. Leidtragende seien die Beschäftigten, die ihre Arbeitsplätze verlören.

Coca-Cola hatte angekündigt, im Laufe des kommenden Jahres fünf Produktions- und Logistikstandorte in Deutschland zu schließen. Betroffen sind die Werke in Köln, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld und Memmingen. Insgesamt sollen rund 500 Arbeitsplätze wegfallen. Coca-Cola ist nach eigenen Angaben das größte Getränkeunternehmen in Deutschland und beschäftigt etwa 6.500 Mitarbeiter an 27 Standorten.

