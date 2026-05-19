Das zeigt ein Labor-Test der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Demnach fanden sich in rund 49 von 64 getesteten Produkten Rückstände von Substanzen, die in Europa seit Jahren nicht mehr zugelassen sind. Die Verbraucherschützer fordern, dass bestimmte Kreuzkümmel-Produkte oder etwa grüne Teesorten zurückgerufen werden. Stark belastet waren demnach auch Paprikapulver verschiedener Marken und Basmati-Reis. Zwar arbeite die EU-Kommission derzeit an einer Überarbeitung der Importregeln, doch reichten die Vorschläge bislang nicht aus.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.