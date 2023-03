Reisebranche zeigt sich zuversichtlich. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Der Umsatz in diesem Jahr werde das Rekordniveau des Vorkrisenjahres 2019 erreichen, teilte der Deutsche Reiseverband in Berlin mit. Damals gaben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 98 Milliarden Euro für Urlaub aus. DRV-Präsident Fiebig betonte, Urlaub habe für die Menschen trotz des Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation Priorität. Nach einer ersten Auswertung war der Umsatz im traditionell buchungsstarken Januar doppelt so hoch wie im Vorjahr und zwölf Prozent höher als 2019.

Am Abend wird die ITB in Berlin eröffnet. Von Dienstag bis Donnerstag präsentieren sich auf dem Berliner Messegelände Aussteller aus mehr als 180 Ländern. Gastland ist Georgien. Im Gegensatz zu den Vor-Corona-Jahren ist die ITB nur noch für Fachbesucher geöffnet. In den vergangenen beiden Jahren fand die Reisemesse nur online statt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.