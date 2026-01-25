Zur Begründung heißt es in Brüssel, die betroffenen Personen würden zum Teil eingesetzt, um nachrichtendienstliche Operationen durchzuführen und Desinformation zu verbreiten. Nach Angaben von EU-Beamten könnten Verstöße gegen die Auflagen mit dem Entzug der diplomatischen Akkreditierung geahndet werden.

Bislang konnten russische Diplomaten in der Regel ungehindert durch das Gebiet der Europäischen Union reisen. Vor allem östliche EU-Staaten übten daran über Jahre Kritik. Andere Mitgliedstaaten äußerten hingegen die Sorge, dass Russland im Gegenzug auch die Bewegungsfreiheit europäischer Diplomaten in Russland einschränken könnte.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.