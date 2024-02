Der Reisekonzern Tui verzeichnet gute Quartalszahlen. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das teilte der Tui-Aufsichtsratsvorsitzende Zetsche auf einer virtuellen Hauptversammlung nach einer Abstimmung der Aktionäre mit. Demnach soll der Handel der Tui-Aktie am 24. Juni in London eingestellt werden. Das Papier werde danach nur noch in Frankfurt und Hannover auf dem Kurszettel stehen, sagte Zetsche. Der Schritt solle dem Unternehmen dann auch eine Rückkehr in den MDax ermöglichen. Von der Rückkehr nach Frankfurt verspreche sich der Konzern Kosteneinsparungen.

Tui hatte gute Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz der Gruppe erreichte zwischen Oktober und Dezember 2023 gut 4,3 Milliarden Euro. Man habe das Niveau wie vor der Pandemie erreicht, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.