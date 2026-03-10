Iran-Krieg

Der Deutsche Reiseverband rechnet damit, bald alle Gäste aus der Golfregion ausreisen können. (picture alliance / dpa / AP / Kamran Jebreili)

Der Deutsche Reiseverband teilte mit, man gehe davon aus, dass bis morgen Abend alle Gäste von Veranstaltern ausreisen könnten. Insgesamt gehe es dabei um knapp 2.000 Personen. Die meisten von ihnen hielten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Weiter hieß es, die Abreise sei aufgrund umfangreicher Luftraumsperrungen in der Region komplex.

Auch die von der Bundesregierung organisierten Rückholflüge gingen weiter: Heute früh landete erneut eine Lufthansa-Maschine in Frankfurt am Main; sie kam aus dem Oman.

